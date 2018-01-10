الاستعداد لافتتاح قنصلية سعودية في البصرة

أكد السفير السعودي لدى بغداد أن الحكومة العراقية وافقت على افتتاح قنصلية للملكة في مدينة البصرة جنوب البلاد وبهذا ستصبح في البصرة القنصلية العامة الثانية بعد القنصلية في أربيل.

وقال السفير عبد العزيز الشمري لصحيفة "الرياض" بأن الموافقة وصلت من الحكومة العراقية وسيتم البحث عن مبنى خلال فترة قريبة جدا، مشيرا إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

هذا وكان سفير العراق لدى المملكة رشد العاني كشف في تصريحات سابقة على أنه تسلم طلبا رسميا سعوديا لفتح قنصلية عامة في مدينة النجف.

وتعد البصرة عاصمة اقتصادية للعراق وهي مركز محافظة البصرة التي فيها ميناء العراق الرئيسي المطل على مياه الخليج العربي وتعد أكبر منتج للنفط في البلاد.

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المصدر: الرياض

علي جعفر