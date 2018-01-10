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الأمم المتحدة: لا قرار بشأن حضورنا لسوتشي ولا موعد محددا لجنيف-9

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الأمم المتحدة: لا قرار بشأن حضورنا لسوتشي ولا موعد محددا لجنيف-9
Sputnik Ramil Sitdikov
ستيفان دي مستورا، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا
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قال مكتب للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن الأخير لم يتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي بشأن الأزمة السورية، كما لم يتحدد بعد موعد الجولة المقبلة لمفاوضات جنيف.

وأكد مايكل كونتي، القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي، في حديث لوكالة تاس الروسية في جنيف اليوم الأربعاء، أن الجولة التاسعة للمفاوضات السورية السورية في جنيف مقررة في الشهر الحالي، إلا أنه أضاف:

لم نعلن بعد عن مواعيد (محددة لإجراء جنيف-9)، وينطبق ذلك أيضا على القرار المتعلق بالمشاركة في مؤتمر سوتشي.

وكانت وكالة فرانس برس قد أفادت أمس الثلاثاء، نقلا عن نصر الحرير، رئيس وفد المعارضة السورية، أن جولة جنيف الجديدة تقررت في 21 يناير الحالي وستستغرق ثلاثة أيام.

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ولم يخرج عن كونتي أي تصريح يؤكد أو ينفي هذا الخبر، واكتفى المسؤول الأممي بالقول إن المواعيد "لم تعلن بعد"، وأضاف أن دي ميستورا متمسك بتصريحاته السابقة التي عبر فيها عن عزمه عقد جنيف-9 "في يناير الحالي".

وفي سياق متصل، كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قد أعرب أمس الثلاثاء عن أمله في أن تشارك المنظمة الدولية في مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية في 29 و30 يناير الحالي.

وأشار نيبينزيا إلى أن هذا المؤتمر لا يعتبر حدثا منفردا، بل يستهدف دعم عملية جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

المصدر: تاس

متري سعيد

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