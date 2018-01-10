إسرائيل تعلق على ملابسها التي عثر عليها في السعودية!

علّق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، على نبأ العثور على ملابس تحمل كتابة بالعبرية قائلا: حتى الملابس الإسرائيلية تثير الرعب في العالم العربي.

وقالت صحيفة "سبق" الإلكترونية، إن الحكومة الإسرائيلية وصفت الجدل "الذي صاحب انتشار صور لملابس في أسواق المملكة عليها شعار وعلم إسرائيل، بأنها ردود فعل جنونية ومبالغ فيها".

حتى الملابس الإسرائيلية تثير الرعب في العالم العربي! هذه الملابس التي باعها دكان ملابس في السعودية ليست بدلات عسكرية إسرائيلية بل ملابس حركة الكشافة الشبابية الإسرائيلية كما كتب عليها بالعبرية والعربية والإنجليزية.



لماذا هذا الخوف والهلع من ملابس تحمل العلم الإسرائيلي؟ pic.twitter.com/GiXrTyjbe6 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 8, 2018

وقال المصدر إن المتحدث الإسرائيلي المكلف بالحديث مع وسائل الإعلام العربية قد أرفق "مقطع فيديو لمداخلته في قناة (بي بي سي) البريطانية، حول العثور على هذه الملابس في أسواق المملكة، بأنه لا يعلم من أرسل هذه الملابس إلى السعودية".

sabq.org

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن "مواطناً سعودياً اكتشف صورة (العلم الإسرائيلي) يتوسط مجموعة من أعلام الدول، على ملابس شتوية كان قد اشتراها لطفلته، كما أنه تم العثور على ملابس بأحد الأسواق في منطقة جازان عليها شعارات إسرائيلية".

المصدر: سبق + تويتر

محمد الطاهر