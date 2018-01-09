إسرائيل تستعد للمصادقة على مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم أن إسرائيل ستصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر ليبرمان في بيان أنه من المقرر أن توافق السلطات الإسرائيلية غدا على إنشاء 1285 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية، كما ستطرح خططا لإنشاء 2500 وحدة أخرى في حوالي 20 مستوطنة مختلفة.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، لكن الفلسطينيين يعتبرون المستوطنات الإسرائيلية، قضية رئيسية في محادثات السلام، فهي تمنعهم من دولة متواصلة جغرافيا قابلة للبقاء.

المصدر: رويترز

علي جعفر