مصر.. اعتقال عصابة دولية سرقت أكثر من 100 مليون جنيه

نشرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، صورا لعملية أمنية أطاحت بعصابة دولية تسرق الشقق وضبطت بحوزتها مسروقات شملت مصوغات ونقد تجاوز 100 مليون جنية.

وقالت الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "في واحدة من أقوى الضربات الأمنية التي تستهدف التشكيلات الإجرامية، وبحصيلة مضبوطات تجاوزت الـ 100 مليون جنيه، نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي يمارس نشاطا موسعا في مجال سرقة الشقق السكنية، ارتكب نحو 33 سرقة في دوائر أقسام مختلفة".

وأضافت الوزارة في بيانها: "حصيلة نشاطهم الإجرامي من المسروقات خزّنوها بإحدى الشقق المستأجرة في مدينة العبور في القليوبية، وبإرشادهم للسلطا ضبط 4,458,455 جنيه مصري، و1,043,095 يورو، و1,503,819 دولار أمريكي، و5860 جنيه إسترليني، و5000000 دينار عراقى، و500 يوان صيني، و140 ورقة نقدية تذكارية".

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وأشارت الوزارة المصرية إلى أنه وبالإضافة إلى المبالغ النقدية "ضبطت مشغولات ذهبية وماسية من سرقات، بما يعادل 20,894 كيلو جرام من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية والماس متنوعة الأشكال والأحجام".

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على موقع "فيسبوك"

أحمد باديان