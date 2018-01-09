تجدد الاحتجاجات في العاصمة تونس والجيش ينتشر في عدة مناطق

أفادت مراسلتنا في تونس بأن الشرطة فرّقت، متظاهرين في العاصمة مستخدمة الغاز المسيل للدموع خلال احتجاج مناهض للحكومة، فيما انتشر الجيش في عدة مناطق.

وأوضحت مراسلتنا أن المتظاهرين هاجموا مقرا أمنيا في مدينة تستور التابعة لولاية باجة، إضافة إلى اندلاع أعمال عنف وسماع إطلاق نار.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي لـRT أن "الجيش التونسي سيعمل على حماية مؤسسات السيادة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية في عدة جهات تونسية خاصة المناطق التي تصاعد فيها العنف والشغب".

وفي ذات السياق، أكد مصدر أمني تونسي لـRT اندلاع أعمال عنف ومواجهات في العديد من مناطق العاصمة مثل الجديدة والكبارية وأغلقت الطرقات.

وأشار المصدر الأمني إلى إمكانية إعلان حظر التّجوال في الساعات القادمة إذا ما استمر التصعيد والمواجهات.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت أن الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في العاصمة بعد محاولتهم اقتحام "متجر كارفور" في العاصمة.

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وتشهد عدة مدن تونسية مظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار الحكومة زيادة أسعار عدد من المواد الأساسية، مع دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ.

وندد المتظاهرون بغلاء الأسعار وبقانون المالية، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قراراتها، ومراجعة السياسات الضريبية، ومحاربة الفساد.

المصدر: RT + وكالات

أحمد باديان