السودان يشكو مصر مجددا للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية تجديد شكواها للأمم المتحدة، التي طلبت فيها أن تسلمها مصر السيطرة على "مثلث حلايب" الحدودي.

وأفادت وكالة السودان للأنباء أن ذلك جاء في رسالة بعثها مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة عمر دهب لرئيس مجلس الأمن الدولي، والتي دعا فيها إلى توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه.

يذكر أن الخرطوم ظلت تجدد هذه الشكوى بشأن "مثلث حلايب" منذ العام 1958 في ظل تأكيد القاهرة على أنها أراض مصرية، ما تسبب بتوتر العلاقات بينهما.

وكان السودان استدعى سفيره في القاهرة للتشاور الخميس الماضي، فيما نقلت وسائل الإعلام المصرية الرسمية عن وزير الخارجية فيما بعد قوله إن الإخطار باستدعاء السفير تضمن إشارة إلى النزاع الحدودي.

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المصدر: وكالات

علي جعفر