تحركات سودانية لإلغاء اتفاقية هامة مع مصر

شرعت لجان شعبية فى الولايات السودانية في تحركات لإلغاء اتفاق الحريات الأربع مع مصر، بحجة "عدم جدواها بسبب عدم جدية الجانب المصرى في تنفيذها"، حسبما أفادت الصحف السودانية.

ونقلت الصحف أن مشاركين في الحملة اتهموا الحكومة المصرية بتجاهل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في أغسطس 2004، فيما شرع السودان في تطبيقه ابتداء من الشهر التالي مباشرة، ويشمل "حرية الإقامة، العمل، التنقل، التملك"، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية.

واعتبر سفير مصر الأسبق في الخرطوم، محمد الشاذلي، أن الاتفاق تسبب في كثير من المشاكل بين البلدين، الفترة الماضية، وتحفظت مصر على عدة بنود فيه، لكنها في الوقت نفسه سهلت أمورا كثيرة فيما يخص بند حرية التنقل.

وأوضح الشاذلى أن الجانب السوداني لم يطبق أيضا اتفاقية الحريات الأربع، حيث لا يسمح للمصريين بتملك الأراضي في السودان.

المصدر: الوطن