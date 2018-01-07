هادي: ساعة النصر على الحوثيين قد حانت

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن "ساعة النصر قد حانت" على الحوثيين، وذلك خلال تأدية محافظ تعز الجديد أمين أحمد محمود اليمين الدستورية أمامه.

وشدد هادي على "أهمية توحيد العمل وجهود المجتمع في محافظة تعز لتتمكن من تجاوز المعاناة التي تواجهها المدينة منذ سنوات"، في مواجهة ما أسماه "قوى التمرد والطغيان من المليشيا الحوثية الإيرانية".

وأشار الرئيس اليمني إلى "أهمية تحديد الرؤى وتوحيد الصف لاختزال الوقت في تحقيق الانتصارات"، متحدثا عن أهمية "إيلاء تعز جل الرعاية والاهتمام لما تمثله من أهمية ومكانة في خارطة اليمن".

المصدر:sabanew.net

علي جعفر