إسرائيل تدعم خفض الولايات المتحدة تمويلها للأونروا

أعلن مسؤول إسرائيلي كبير أن بلاده تدعم الخفض التدريجي للتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد قبل أيام بوقف التمويل للأونروا في المستقبل بسبب عدم رغبة الفلسطينيين في استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل.

وقوبلت هذه الفكرة، التي وصفها الفلسطينيون بـ"الابتزاز"، في بادئ الأمر بردود فعل متفاوتة في إسرائيل، وحذر مسؤولون من مخاطر قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين.

وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم نشر اسمه: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم خفضا تدريجيا لتمويل الأونروا".

وقال موقع "أكسيوس" الإخباري على الإنترنت: "الولايات المتحدة جمدت 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدمه للأونروا"، لكن مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية قال إنه "لم يتخذ قرار بشأن هذا التمويل".

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وقال مكتب نتنياهو في بيان مختصر: "رئيس الوزراء يدعم المنهج الدقيق الذي يتبناه الرئيس ترامب ويؤمن بضرورة اتخاذ خطوات عملية لتغيير الموقف الذي تخلد بموجبه الأونروا مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلا من أن تحلها".

وتقدم الأونروا الدعم لمعظم سكان قطاع غزة، وقد يؤدي خفض ميزانيتها إلى إثارة التوترات مع إسرائيل التي تمثل إحدى القنوات الرئيسية لتوصيل المساعدات إلى القطاع.

وطبقا للموقع الإلكتروني للأونروا فإن الولايات المتحدة أكبر مانح للوكالة، وكانت تقدم نحو 370 مليون دولار حتى عام 2016.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي