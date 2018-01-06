الكشف عن موعد عودة السفير السوداني إلى القاهرة
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أعلنت مصادر مطلعة في مطار القاهرة أن سفير السودان عبدالمحمود عبدالحليم سيعود إلى القاهرة مساء الثلاثاء القادم قادما من الخرطوم بعد استدعاء للتشاور من طرف الخرطوم.
وقالت المصادر: "تلقت سلطات مطار القاهرة إخطارا من السفارة السودانية لدى مصر يطلب فيها فتح مقصورة كبار الزوار لوصول السفير "عبدالمحمود" على رحلة مصر للطيران رقم 856 والقادمة من الخرطوم مساء التاسع من يناير بعد خمسة أيام من استدعاء وزارة الخارجية السودانية له".
وكان السفير السودانى غادر القاهرة مساء أمس الخميس الماضي بعد استدعائه من طرف الخارجية السودانية.
المصدر: "صدى البلد"
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