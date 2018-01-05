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مقتل خمسة سعوديين بانفجار في جازان

أخبار العالم العربي

مقتل خمسة سعوديين بانفجار في جازان
Reuters Faisal Al Nasser
الحدود السعودية مع اليمن في جازان
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أفادت صحيفة الرياض اليوم بأن 5 سعوديين لقوا مصرعهم إثر انفجار لغم أمس الأول في الدائر، إحدى محافظات منطقة جازان الحدودية مع اليمن.

وذكرت الصحيفة أن محافظ الدائرة عبدالله بن علي حمدي وجموع الأهالي أدوا "صلاة الميت، على خمسة من المواطنين من مركز آل يحي وآل زيدان الحدودي، بجامع خادم الحرمين في المحافظة".

ومنذ اندلاع الأزمة في اليمن وشروع التحالف العربي بقيادة السعودية بالحملة العسكرية ضد الحوثيين ومواليهم، شهدت المناطق الحدودية بين البلدين العديد من الهجمات الصاروخية والتفجيرات.

المصدر: الرياض

علي جعفر

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