مقتل خمسة سعوديين بانفجار في جازان

أفادت صحيفة الرياض اليوم بأن 5 سعوديين لقوا مصرعهم إثر انفجار لغم أمس الأول في الدائر، إحدى محافظات منطقة جازان الحدودية مع اليمن.

وذكرت الصحيفة أن محافظ الدائرة عبدالله بن علي حمدي وجموع الأهالي أدوا "صلاة الميت، على خمسة من المواطنين من مركز آل يحي وآل زيدان الحدودي، بجامع خادم الحرمين في المحافظة".

محافظ الدائر يؤدي صلاة الميت على خمسة من المواطنين استشهدوا إثر لغم أرضي بمركز حدودي .

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. pic.twitter.com/x9QKj7h8uo — خبر عاجل (@AjelNews24) January 4, 2018

ومنذ اندلاع الأزمة في اليمن وشروع التحالف العربي بقيادة السعودية بالحملة العسكرية ضد الحوثيين ومواليهم، شهدت المناطق الحدودية بين البلدين العديد من الهجمات الصاروخية والتفجيرات.

المصدر: الرياض

علي جعفر