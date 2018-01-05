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مصلحة السجون المصرية تجمع رجلا وزوجته بطفلتهما

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مصلحة السجون المصرية تجمع رجلا وزوجته بطفلتهما
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مصلحة السجون المصرية تسمح لعائلة محبوسة بلقاء طفلتهما
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جمعت مصلحة السجون بين أب وأم وطفلتهما، في مكان واحد بسجن القناطر.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما سمحت مصلحة السجون بالجمع بين أم ونجلها المحبوسين في أماكن متفرقة، ليجلسا في مكان واحد بعض الوقت، بعدما فرقتهما الجرائم، ليتم جمع شملهما مرة أخرى.

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مصلحة السجون تسمح للنزلاء بلقاء اقاربهم المحبوسين

ووافق قطاع مصلحة السجون، على 17 التماسا لنزلاء بمختلف السجون، لزيارة ذويهم المودعين بسجن النساء بالقناطر، حيث تمت الزيارات بسجن القناطر للرجال.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في سبيل إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون والسعي لانخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء داخل محبسهم.

وأكدت وزارة الداخلية حرص قطاع السجون على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، والحرص على استقرارهم نفسيا واجتماعيا، تمهيدا لعودتهم إلى المجتمع كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة محكوميتهم.

المصدر: اليوم السابع

هاشم الموسوي

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