العبادي: بإمكان العراق أن يصبح من الدول الـ20 الناهضة والمتقدمة

اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الجمعة أن بلاده بإمكانها أن تنهض وتصبح من الدول العشرين الناهضة والمتقدمة بإرادة ووحدة شعبه، في إشارة إلى "مجموعة العشرين".

وقال العبادي خلال حفل أقامته الأمانة العامة للعتبة الكاظمية إنه "من حق العراقيين أن يفتخروا بأنهم قضوا على داعش بإرادتهم ووحدتهم"، داعيا للحفاظ على النصر الذي تحقق "بتوحد الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة ومختلف صنوف قواتنا المسلحة".

وتابع أنه قبل أربع سنوات كان التنظيم على أطراف بغداد وكان يقصف المدنيين في الأحياء السكنية، لكن القوات العراقية "وصلت إلى أبعد نقطة حدودية وحررنا جميع أراضينا ومدننا".

وأضاف العبادي :"لانفرق بين العراقيين وجميعهم متساوون أمام الدستور والقانون"، مطالبا بعدم السماح "للأصوات النشاز، التي كانت تشكك بتحقيق النصر، أن تعيدنا إلى الوراء".

المصدر: وكالات

علي جعفر