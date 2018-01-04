عمرو موسى: من يعتقد أنه يستخدم إسرائيل ضد إيران سيكتشف استخدام إسرائيل له

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، ووزير خارجية مصر الأسبق، عمرو موسى، إن من يعتقد أنه سيتمكن من استخدام إسرائيل ضد إيران مثلا، سوف يكتشف أن إسرائيل هي التي تستخدمه.

وأضاف موسى في مقال له نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، تحت عنوان "رمال ناعمة.. ورياح عاصفة": "إيران وإسرائيل سوف تتفاهمان في لحظة ما قريبة دون أي اهتمام بموقف العرب أو مصالحهم، واحتمالات حدوث ذلك واضحة والشروط معروفة لكل من لديه اطلاع ووعي بالألاعيب السياسية ودروبها وانعطافاتها وتجاربها".

ووجه موسى كلامه للحكومات العربية وأصحاب القرار في العالم العربي قائلا:" أيتها الحكومات العربية، أو يا أهل الحكم في العالم العربي، هل تريدون أن تظلوا عربا تعملون على تصحيح الأخطاء السابقة، وعلى بناء نظام عربي جديد يقوم على نظرة متطورة إلى التضامن العربي، يأخذ في اعتباره أننا في القرن الحادي والعشرين... إن هذا القرن سوف يهزم كل من يتجمد في إطار ذهني، أو يتصور أن ما جرى في القرن العشرين يمكن إعادة إنتاجه، أو أن ما جرى في قرون سحيقة سابقة يمكن أن يشكل اصطفافات سياسية وفلسفية فكرية تحيا أو تزدهر في أيامنا هذه".

وتساءل الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية قائلا : "أم إنكم قد عقدتم العزم على وضع نهاية للحياة الجماعية العربية، وأن يذهب كل في الطريق التي تحلو له ويرى فيها مصالحه ويشعر فيها بالحماية ولو مؤقتا، وبالطمأنينة ولو سطحيا"؟

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

علي الخطايبة