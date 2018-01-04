العبادي لأحزاب كردية: بالوحدة انتصرنا على "داعش"

استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس وفدا يضم عددا من ممثلي الأحزاب الكردية في البلاد، وفق بيان نشره مكتبه الإعلامي.

وأكد العبادي خلال اللقاء على أهمية وحدة العراق مع ضمان التنوع العرقي والمذهبي، مضيفا "بالوحدة استطعنا الانتصار على داعش.. والمسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل برعاية جميع المواطنين العراقيين".

وأشار إلى أن الحكومة المركزية في بغداد ماضية في تأمين رواتب الموظفين في إقليم كردستان بصورة واضحة وعادلة ووفق آلية دقيقة، متابعا أنه تم التوجيه بمتابعة مستحقات باقي الفلاحين التي صرفت أموالها من وزارة التجارة الاتحادية.

وذكر البيان أن الوفد الكردي قدّم التهاني للعبادي بالانتصارات المتحققة ضد التنظيم، كما أوضح أن "الوفد مقتنع بعراق موحد وأن تحل الإشكالات بين المركز والإقليم ضمن الدستور الذي صوّت عليه الجميع".

المصدر: وكالات

علي جعفر