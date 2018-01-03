الجيش السوري يخسر 3 جنرالات في معارك حامية الوطيس في حرستا

لا يزال الجيش السوري يخوض معارك ضارية مع مسلحي "هيئة تحرير الشام"، والفصائل المتحالفة معها في محيط مدينة حرستا شرقي العاصمة دمشق.

وأفادت مصادر إعلامية موالية للحكومة السورية بأن الجيش خسر في منطقة حرستا، خلال الأيام القليلة الماضية، ثلاثة جنرالات برتبة عميد في الحرس الجمهوري.

وأكدت مصادر مطلعة أن قوات الحرس الجمهوري في 30 ديسمبر/كانون الأول المنصرم فقدت العميد محمد يوسف جناد إثر مواجهات تدور في إدارة المركبات العسكرية على أطراف مدينة حرستا بريف دمشق.

وبعد يومين، أعلنت المصادر عن مقتل قائد الفوج 138 دبابات التابع للحرس الجمهوري أيضا العميد علي ديوب في المنطقة نفسها.

إلى ذلك، أفادت المصادر أمس الثلاثاء بأن العميد الركن حبيب محرز يونس لقي مصرعه جراء المعارك في حرستا.

جاء ذلك في وقت تتواصل في محيط المدينة مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وحلفائه من جهة، ومسلحي "هيئة تحرير الشام" التي يشكل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، عمودها الفقري والفصائل المتحالفة معه من جهة أخرى، حيث يحاول المسلحون إحراز تقدم على حساب القوات الحكومية.

وذكر نشطاء معارضون أن المعارك تتركز في محيط "كراج البولمانات" ومبنى المحافظة وفي محيط إدارة المركبات، مع ورود أنباء غير مؤكدة عن سيطرة المسلحين على مزيد من النقاط في المنطقة بعد استقدامهم تعزيزات من حي جوبر.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف