ليبرمان يشبه المعارضة الإسرائيلية بـ"المتطرفين في غزة"

قارن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان المعارضة السياسية بمن وصفهم بـ"المتطرفين في قطاع غزة"، قائلا إن كلا الطرفين يحاولان توريط إسرائيل في حرب ضد حركة "حماس".

وجاءت هذه التصريحات شديدة اللهجة على لسان ليبرمان في حديث إلى "Army Radio"، تعليقا على انتقادات وجهت إليه، وخاصة من داخل الحكومة، بخصوص سبل تعامل الجيش الإسرائيلي مع تكثيف المقاومة الفلسطينية غاراتها الصاروخية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

يحاول زعماء المعارضة توريطنا في حرب واسعة النطاق ضد "حماس"، مثل المتطرفين في قطاع غزة. أفيغدور ليبرمان

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أن تعليماته تنفَّذ بكل مسؤولية وصرامة قائلا: "في موقفي الحالي، عبارة "الحياة والموت" أكثر من مجرد شعار".

تجدر الإشارة إلى أن ليبرمان، قبل حصوله على الحقيبة الوزارية، كان بين أشد المعارضين لسياسة تل أبيب تجاه "حماس"، ودعا غير مرة إلى مداهمة قطاع غزة كاملا إذا كان من الضروري فعل ذلك لمنع أي هجوم "إرهابي" محتمل.

واعتبر منتقدو ليبرمان، بمن فيهم زعيم "الاتحاد الصهيوني" آفي غباي، رد القوات الإسرائيلية على قصف مكثف من غزة في الأسابيع الأخيرة،غير كافٍ بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

المصدر: جيروزاليم بوست

نادر عبد الرؤوف