إعدام 5 مدانين بقضايا إرهاب في مصر

أعدمت السلطات المصرية صباح الثلاثاء، 5 أشخاص صادرة بحقهم أحكام قضائية تدينهم في "قضايا إرهابية".

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وتم تنفيذ حكم الإعدام بالمدانين داخل سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.

وقالت المصادر ذاتها: إن "أحكاما قطعية نهائية صادرة بحق 4 من المتهمين تدينهم بتنفيذ تفجيرات استاد كفر الشيخ بدلتا مصر".

وأشارت إلى أن "سيارات إسعاف نقلت الجثث بعد تنفيذ حكم الإعدام إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، تمهيدًا لتسليمها لذويهم".

وكانت المحكمة العسكرية في مصر قضت بإعدام 7 أشخاص، 4 حضوريا و3 غيابيًا في القضية التي ترجع وقائعها إلى شهر أبريل 2015، إذ أسفر تفجير باص وقع أمام ملعب رياضي عن مقتل 3 طلاب من الكلية الحربية.

وأوضحت المصادر أن "المتهمين الذين تم إعدامهم هم: أحمد عبد الهادي السحيمي، وأحمد عبد المنعم سلامة، وسامح عبد الله يوسف، ولطفي إبراهيم خليل، إضافة إلى مدان آخر في قضية إرهاب أخرى".

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعدام السلطات المصرية 15 شخصًا في سجني "برج العرب" و "وادي النطرون"، بموجب أحكام عسكرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية رصد الضباط"، التي تتعلق وقائعها بهجمات على الجيش والشرطة في شمال سيناء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

سعيد طانيوس