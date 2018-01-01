هيئة التفاوض للمعارضة السورية تلتقي وزير الخارجية المصري

يلتقي أعضاء وفد المجلس الرئاسي لهيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة نصر الحريري وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم غد الثلاثاء في القاهرة.

وقال عضو الهيئة، فراس الخالدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اللقاء مع الوزير سامح شكري هو جزء من جولة إلى دول عربية وأوروبية تقوم بها الهيئة"، مؤكدا أن وفدا من الهيئة التقى مسؤولين أردنيين أمس الأحد في عمان.

وأضاف الخالدي أن الجولة ستشمل عددا من العواصم الأوروبية، وعاصمة الولايات المتحدة واشنطن، إضافة إلى لقاء مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مبينا أن الجولة تستثني زيارة موسكو.

وفي موضوع حضور أعضاء الهيئة إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري المخطط انعقاده يومي الـ29 والـ30 يناير/كانون الثاني الجاري في مدينة سوتشي الروسية، قال الخالدي: "حتى الآن لم نستلم الدعوة لنقرر، لنرى البرنامج ونحدد حينها".

يذكر أن قوى المعارضة السورية بمنصاتها الثلاث، الرياض والقاهرة وموسكو، كانت تشكلت، وفق مخرجات الاجتماع الثاني الموسع للمعارضة، الذي جرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الرياض، وانبثقت عنه هيئة تفاوضية موحدة من 50 عضوا للمشاركة في مفاوضات جنيف 8.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا