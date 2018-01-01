الرئيس الفلسطيني: قرارات هامة مرتقبة

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصويت جميع الوزراء الإسرائيليين الأعضاء في اللجنة المركزية لحزب الليكود لصالح قرار ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.

ووصف عباس المستوطنات بـ "غير القانونية" واتهم قرار حزب الليكود بمحاولة "وضع سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، بما في ذلك تصويت الكنيست اليوم على تعديل المادة 2 من القانون الأساسي حول القدس، هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وقال عباس: إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية التي رفضت إدانة المستوطنات الإسرائيلية.

وطالب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لمنع الاعتداء على الحقوق الفلسطينية، وعلى قرارات الشرعية الدولية.

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وشدد عباس على أن "الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السلام" ستواجه من قبل الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني سيتخذ قرارات هامة خلال عام 2018، بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق الشعب الإسرائيلي ومحاسبة إسرائيل.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

إدوارد سافين