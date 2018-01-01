 
مباشر

إسرائيل تعتقل 26 فلسطينيا خلال الليلة الماضية بشبهة الإرهاب

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعتقل 26 فلسطينيا خلال الليلة الماضية بشبهة الإرهاب
Reuters Mohamad Torokman
اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية 29 ديسمبر 2017
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jp1f

اعتقل الجيش والشرطة وحرس الحدود وقوات الأمن في إسرائيل الليلة الماضية 26 شخصا في الضفة الغربية، بعد الاشتباه بتورطهم بالإرهاب. أفادت بذلك قناة  التلفزيون الإسرائيلية العشرين.

ونقلت القناة بلاغا صدر عن الهيئات الأمنية في الجيش الإسرائيلي جاء فيه: "خلال الليلة الماضية اعتقل الجيش والشاباك وحرس الحدود 26 شخصا يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية، وممارسة الإرهاب القومي، والقيام بانتهاكات خطيرة للنظام العام وذلك بحق المواطنين وأمن عناصر الهيئات الأمنية".

بالإضافة لذلك ذكرت القناة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي والأمن اعتقل في الليلة الماضية ذاتها 12 شخصا آخرين، بعد الاشتباه بتورطهم في أعمال شغب في الضفة الغربية. وتقول السلطات الإسرائيلية أن المعتقلين المذكورين قاموا بإلقاء الحجارة وزجاجات مولوتوف على الجيش.

إقرأ المزيد
نور التميمي خلال جلسة محاكمتها إسرائيل تمدد اعتقال نور التميمي لـ 100 يوم

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة، احتجاجات تتخللها مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي، ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الماضي الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وتوقيعه القرار بنقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة