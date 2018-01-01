محاولات فاشلة لتهريب نصف طن من الحشيش المخدر إلى السعودية

تمكن حرس الحدود السعودي بمنطقتي جازان ونجران خلال 15 يوما، من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس، أمس الأحد، أنه تم رصد عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة لحدود المملكة، من الفترة الممتدة من 28/3/1439هـ إلى 12/4/1439هـ، بمنطقتي جازان ونجران، مما حتم التعامل مع الأمر بما يقتضيه الموقف.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأنه تم القبض على 9 سعوديين و 13 إثيوبيا، و7 يمنيين وصومالي واحد.

وضبط حوالي 536 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، و تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية.

المصدر: واس

رُبى آغا