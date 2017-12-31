الرئيس الفلسطيني يستدعي ممثل منظمة التحرير لدى واشنطن للتشاور

قررت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، استدعاء سفيرها لدي الولايات المتحدة للتشاور، وذلك بعد نحو أربعة أسابيع من اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إن الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته، بحضور رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة حسام زملط، للتشاور معه حول ما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطوات المستقبلية التي ستتخذ.

وأضاف، أن السفير زملط سيعود إلى واشنطن لمتابعة أعماله بعد انقضاء فترة الأعياد.

وجاء قرار الوزارة بعد 25 يوما من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وتوقيعه مرسوما حول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

يذكر أن قرار الرئيس الأمريكي أثار ردود فعل سلبية في فلسطين والدول العربية والإسلامية وأغلب دول العالم.

المصدر: وكالة الرسالة + وفا



قدري يوسف