مصر.. إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون إلى المفتي

قضت محكمة عسكرية مصرية بإحالة أوراق 8 متهمين من جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، في قضية التخطيط لاغتيال العقيد وائل طاحون في العام 2015.

وحددت المحكمة العسكرية جلسة في الـ17 يناير/كانون الثاني المقبل للنطق بالحكم النهائي على هؤلاء المتهمين وباقي المتهمين وعددهم 45، بعد الحصول على رأي المفتي، وذلك في القضية التي تضم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، وعضو مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر، محمود غزلان، ومفتي الإخوان، عبد الرحمن البر، و49 متهما آخر.

ويواجه المدانون الثمانية اتهامات بـ"الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التي كفلها الدستور والقانون".

وكانت التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين فى التحريض على قتل وائل عاطف طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، في 21 أبريل/نيسان 2015.

وينظر القضاء المصري منذ العام 2013، بقضايا اتهام عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أصدرت أحكاما متفاوتة، تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.

المصدر: المصري اليوم

إينا أسالخانوفا