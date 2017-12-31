وزير الصحة السعودي يعتذر لمواطنيه في الحدود الشمالية

قدم وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة اعتذاره لعدم قدرته على مقابلة جميع المواطنين أثناء زيارته لمنطقة الحدود الشمالية يوم الخميس الماضي.

وأوضح الربيعة، أمس السبت: "بأنه كان في طور الانتقال إلى موقع آخر لافتتاح مشروع صحي يخدم المنطقة"، وقال: "أشكر كل المواطنين الذين قابلتهم في عرعر على صراحتهم بنقل همومهم، وأعتذر للبقية الذين لم أتمكن من مقابلتهم وسنهتم بشكاويهم وهموهم".

وأضاف أن منطقة الحدود الشمالية تشهد تقدما ملحوظا في الخدمات الصحية، حيث تم خلال عام 2017 افتتاح مركز للقلب أجريت فيه 110 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 1300 عملية قسطرة قلبية.

وتم خلال زيارة الوزير، افتتاح مركزين لعلاج أمراض السرطان، أحدهما للكبار وآخر للصغار، ونظرا لتطور الخدمات الصحية هناك، انخفضت الإحالات لخارج المنطقة بنسبة 50%.

كما تم إطلاق تطبيق "صحة " الذي يمكن جميع المواطنين في الحدود الشمالية من الحصول على استشارة طبية مرئية مباشرة من جولاتهم وهم في منازلهم. كما تم افتتاح مركز لجراحة السمنة وآخر لاضطرابات النمو والسلوك.

المصدر: الرياض

رُبى آغا