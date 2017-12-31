عقيلة البشير تشيد بـ"أم الإمارات"

أشادت وداد بابكر عقيلة الرئيس السوداني، بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مكانه رفيعة، بفضل جهود الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام.

وثمنت عقيلة الرئيس السوداني خلال لقائها، أمس السبت، بوفد برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، ووفد الاتحاد النسائي العام برئاسة سعادة نورة السويدي، مديرة الاتحاد الذي جرى بالخرطوم، مبادرات "أم الإمارات"، الشيخة فاطمة بنت مبارك (زوجة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات السابق)، للتخفيف من معاناة المرضى في مختلف دول العالم.

وقالت عقيلة البشير إن مبادرة الشيخـة فاطمة في مجال تمكين المرأة والطفل، في العمل التطوعي، والعطاء الإنساني، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي خير دليل على عطائها المتواصل واهـتمامها المستمر بالمبادرات المتميزة، التي تستقطب المرأة العربية، وتمكينها من تقديم برامج علاجية وجراحية وتدريبية وعلمية، في مجالات الطفولة والأمومة، للفئات المعوزة من المرضى على مستوى العالم.

وتهدف حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة و الطفل "علاج"، لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرأة والطفل، في القرى السودانية بإشراف نخبة من الأطباء الإماراتين والسودانيين الشباب.

المصدر: وام