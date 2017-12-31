الرئيس القبرصي في زيارة تاريخية إلى السعودية

يعتزم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس القيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في 2 يناير/كانون الثاني القادم، هي الأولى من نوعها.

ووصفت وسائل الإعلام القبرصية الزيارة الرسمية بـ"التاريخية والمهمة"، كونها أول زيارة يقوم بها رئيس قبرصي للرياض.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، أن زيارة أناستاسياديس ستستغرق يومين، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى. وأضافت أنها تأتي استجابة لدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

المصدر: عكاظ

رُبى آغا