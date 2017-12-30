فيديو وصور.. ظهور لافت للأمير متعب رفقة ولي العهد السعودي

في أول ظهور علني له منذ إطلاق سراحه، شوهد الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز في فيديو بثته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، وهو بصحبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

والتقط الفيديو خلال رعاية الأمير محمد بن سلمان، مساء السبت، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بمنطقة الجنادرية في الرياض.

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كما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" صورا جمعت الأمير متعب مع ولي العهد السعودي وخبرا أفادت فيه بأن الأمير متعب كان من بين مسقبلي ولي العهد لدى وصوله ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية.

ويعد هذا أول ظهور للأمير متعب بن عبد الله منذ أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا، في الـ4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإعفائه من منصب وزير الحرس الوطني، أعقبه توقيفه في اليوم نفسه على خلفية شبهات فساد.

واس

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المصدر: الإخبارية + واس

إينا أسالخانوفا