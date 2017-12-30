حماس: إيران تقدم دعما جوهريا للمقاومة

أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، أن إيران تقدم دعما جوهريا لقوات "المقاومة"، معتبرا أن هذا الأمر يدل على عزم هذه الدولة في مواجهة إسرائيل.

وأكد العاروري، في مقابلة تلفزيونية مع "قناة القدس" أن "الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية لم يتوقف"، مضيفا أن هذا "مؤشر على جدية إيران في مواجهة الكيان الصهيوني".

وشدد العاروري على أن "ما تقدمه إيران من دعم للمقاومة ليس شيئا شكليا أو رمزيا بل حقيقي ومركزي وجوهري لاستمرار المقاومة وفعاليتها".

وقال العاروري إن "علاقة حماس مع إيران قائمة على أساس دولة سقفها الأعلى في مواجهة الكيان ومستعدة لدعم حقيقي وعلني للمقاومة".

وعلى صعيد عام، أشار السياسي الفلسطيني إلى أن قاعدة "حماس" في بناء علاقتها الخارجية "هي عدم إدخال القضية الفلسطينية في الصراعات الداخلية للأمة، وأضاف، مخاطبا قادة العالم الإسلامي: "اعفونا من أن نكون جزءا من صراعات المنطقة لنبقى رأس حربة في مواجهة الكيان الصهيوني".

ولفت إلى أن حركة "حماس" تبني علاقاتها على قاعدة ما تستطيع أن تقدمه هذه الجهة أو تلك في دعمنا في مواجهة الكيان الصهيوني.

المصدر: موقع "حماس"

رفعت سليمان