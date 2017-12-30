مصر.. السجن عامين بحق الناشطة ماهينور المصري

قضت محكمة جنح أول المنتزة بالإسكندرية بالسجن عامين على كل من المحامية ماهينور المصري والناشط السياسي معتصم مدحت حضوريا في قضية "التظاهر ضد اتفاقية تيران وصنافير".

كما حكم، اليوم السبت، على 4 نشطاء آخرين غيابيا بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية نفسها.

وقال المحامي محمد رمضان إن المتهمين المقبوض عليهما تقدما، عقب صدور الحكم، باستئناف، وحُددت جلسة في الـ13 يناير/كانون الثاني المقبل للنظر فيه.

وتعود وقائع القضية إلى مظاهرة نُظمت في منطقة ميامي بالإسكندرية، في الـ14 يونيو/حزيران الماضي، للاحتجاج على تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضي بنقل مصر سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر اﻷحمر إلي المملكة.

ووجهت النيابة للمتهمين، وهم "المحامية ماهينور المصري، الحائزة على جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان؛ والمحامية أسماء نعيم؛ والمحامي وليد العماري، عضو حزب الدستور؛ وزياد أبو الفضل، عضو حزب "العيش والحرية"؛ ومعتصم مدحت، عضو حزب "العيش والحرية"، التهم بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وإهانة رئيس الجمهورية.

المصدر: مواقع إخبارية مصرية

إينا أسالخانوفا