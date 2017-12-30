الداخلية المصرية: مقتل 3 عناصر من "حسم" واعتقال 10

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية 3 عناصر من حركة "حسم"، المصنفة إرهابية في مصر، والقبض على 10 آخرين، مشيرة إلى أنهم خططوا لتنفيذ هجمات في منشآت سياحية في فترة الأعياد.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، اليوم السبت، بهذا الصدد: "في إطار خطة وزارة الداخلية لتكثيف العمليات الاستباقية ضد فصائل الإرهاب المختلفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من كشف مخطط لعناصر ما يسمى بحركة "حسم" أحد الأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تستهدف المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد لإحداث حالة من عدم الاستقرار وإثارة البلبلة وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد".

وأضاف البيان: "وقد أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لإجهاض هذا المخطط عن تحديد مزرعة كائنة بطريق الكريمات/أطفيح بمحافظة الجيزة تتخذها تلك العناصر وكرا للاختباء وتصنيع المتفجرات ومنطلقا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، حيث تم مداهمة المزرعة عقب تبادل لإطلاق النيران بين القوات والعناصر المشار إليها".

وأشارت الداخلية إلى أن العملية أسفرت عن مصرع "3 من أبرز الكوادر القيادية التي تتولى الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإرهابية، وهم عبد السلام محمد عبد السلام علي صالح، أحمد محمد كامل سعيد، عز الدين أحمد مصطفى عبد اللطيف"، فيما أضافت أنه عثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وعبوتين معدتين للتفجير وكمية من الذخيرة.

وتابع بيان الدالية المصرية أنه تم كذلك تقنين الإجراءات ومداهمة أوكار اختباء باقي عناصر تلك البؤرة المتورطين في هذا المخطط بمحافظتي القليوبية والفيوم وضبط 10 منهم وهم، مشيرا إلى أن قوات الأمن عثرت بحوزتهم على 3 بنادق آلية و5 خزائن، وكمية من الذخيرة، و9 عبوات تفجيرية ونظارة معظمة ومجموعة من الأوراق التنظيمية.

وقد أكدت المعلومات، حسب الوزارة، "تورط المذكورين في ارتكاب حادث إطلاق النيران على قول أمني على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم بتاريخ 20 يوليو 2017 والتي نتج عنها استشهاد مجند وإصابة آخر.

كما أضافت الوزارة أن تبين "تلقي المضبوطين تدريبات على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة بأحد المواقع بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة الفيوم وقيامهم برصد عدة منشآت سياحية وارتكازات أمنية تمهيدا لاستهدافها خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد وذلك بتكليف من القيادي الإخواني الهارب بتركيا، يحيى السيد إبراهيم موسى، والذى يتولى مسئولية التنسيق بين تلك الكوادر، لتدبير الأسلحة وتصنيع العبوات المتفجرة لتنفيذ مخططهم وتمويله ماديا".

واختتمت الداخلية المصرية بالقول إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات".

المصدر: حساب الداخلية المصرية في فيسبوك

رفعت سليمان