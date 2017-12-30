مقتل أكثر من 20 يمنيا بغارات للتحالف العربي في مديرية الجراحي بالحديدة

أفاد مراسل RT في اليمن، نقلا عن مصدر أمني، بمقتل أكثر من 20 شخصا بغارات جوية شنها التحالف العربي استهدفت 3 سيارات عند مدخل مديرية الجراحي في محافظة الحديدة، اليوم السبت.

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت سوقا شعبية بالجراحي ونفذها طيران التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأضافت "سبأ" أن طائرات التحالف نفذت غارات متفرقة على مختلف محافظات البلاد اليوم، منها صعدة ومأرب ومنطقتا جيزان ونجران، ما أدى إلى سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح وتدمير منازلهم وممتلكاتهم.

كما قتل 10 نساء بغارات استهدفت مزرعة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وفقا للوكالة.

المصدر: RT + سبأ

إينا أسالخانوفا