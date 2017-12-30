3 سنوات سجن لمرسي في قضية "إهانة القضاء"

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بالحبس 3 سنوات.

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وتمت إدانة مرسي في قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم، بقصد بث الكراهية، عام 2013 قبل عزله.

كما عاقبت المحكمة 5 آخرين وهم محمود السقا، وعلاء عبد الفتاح، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، بغرامة مالية 30 ألف جنيه، كما قضت بإلزام مرسي بتعويض مؤقت مليون جنية للقاضي علي النمر في قضية "إهانة القضاء".

المصدر: وكالات

رُبى آغا