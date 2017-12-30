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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.. وعشرات المصابين بمواجهات في غزة

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.. وعشرات المصابين بمواجهات في غزة
RT
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة عن وفاة فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج أمس الجمعة.

وأصيب 50 شخصا، أمس الجمعة، بالرصاص الحي والمطاطي، خلال تظاهرات في قطاع غزة، للجمعة الخامسة على التوالي، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالأخيرة عاصمة لدولة إسرائيل.

وتم تسجيل 11 إصابة شرق جباليا، و19 إصابة شرق غزة، و6 إصابات شرق البريج، و14 إصابة شرق خان يونس. كما تم تسجيل 120 حالة اختناق.

الشاب جمال مصلح الذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج

من جهتها، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجنود أطلقوا النار على "المحرضين الرئيسيين"، الذين شكلوا تهديدا مباشرا للقوات، وكانوا يحاولون الإضرار بالحاجز الحدودي الأمني.

وأضافت أن نحو 4 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، بعضهم يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة والقنابل الحارقة ويشعلون النار في إطارات السيارات، واجهوا الجنود الإسرائيليين الذين ردوا أساسا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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