ترامب يؤكد تضامنه الكامل مع مصر

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، دعم الولايات المتحدة لمصر في مواجهة التهديد الإرهابي.

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وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي تلقى، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من ترامب، الذي "أعرب خلاله عن خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذى استهدف كنيسة مارمينا في حلوان".

وصرح راضي أن "الرئيس الأمريكي أكد تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب".

وأضاف المسؤول المصري أن السيسي أعرب لترامب "عن خالص الامتنان على تعازيه ومواساته"، فيما أكد "ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه من جذوره".

بدوره، أكد البيت الأبيض أن ترامب اتصل بالسيسي، اليوم، للإعراب عن تعازيه على خلفية الهجوم على المصلين وقوات الأمن في حلوان.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي "أدان الهجوم وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لمصر في مكافحة الإرهاب".

وأعلنت الداخلية المصرية، في وقت سابق من اليوم، مقتل 9 أشخاص بهجوم نفذ من قبل "إرهابي" كان يستقل دراجة بخارية وأطلق النار على عناصر الشرطة والزوار خلال محاولته اجتياز الطوق الأمني الخارجي لكنيسة مارمينا، موضحة أنه تم التعامل الفوري معه وألقي القبض عليه عقب إصابته من قبل قوات الأمن.

وأوضحت الداخلية، في بيان منفصل، أن المتطرف، الذي نفذ العملية، يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، وهو من مواليد 4 يوليو/تموز عام 1984.

وأعلن تنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، مسؤوليته عن الهجوم.

يذكر أن السلطات المصرية تخوض، منذ عدة سنوات، مواجهة شرسة مع تشكيلات متطرفة على رأسها جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي أعلنت مسؤوليتها عن قتل المئات من أفراد الجيش والشرطة، وتنشط في محافظة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة.

وكانت هذه الجماعة المسلحة قد أعلنت عام 2014 مبايعتها لتنظيم "داعش"، وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء".

ويقول الجيش المصري إنه قتل مئات من أعضاء الجماعة في حملة تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة المصرية.

المصدر: حساب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في فيسبوك + وكالات

رفعت سليمان