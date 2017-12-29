أردوغان: سنقوم باللازم لمنع واشنطن من إنشاء ممر إرهابي بسوريا

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبذل كل جهود ممكنة لمنع إقامة ما وصفه بـ"الممر الإرهابي" في شمال سوريا.

وأشار أردوغان، في حديث لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته إلى تركيا عقب جولته الإفريقية، اليوم الجمعة، إلى أن العمل جار في الوقت الراهن على "إنشاء ممر إرهابي شمال سوريا بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية".

وأكد أردوغان، حسب ما نقلته قناة "TRT" التركية الرسمية: " لا يمكن أن نسمح بتشكيل ممر إرهابي هناك. سنقوم باللازم بغتة".

وكان الرئيس التركي قد اتهم، الولايات المتحدة بدعم المسلحين "الإرهابيين" في سوريا وتزويدهم بالأسلحة.

وتقدم الولايات المتحدة في سوريا دعما كبيرا لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي تمثل "وحدات حماية الشعب" الكردية هيكلا عسكريا أساسيا له، فيما يشكل "حزب الاتحاد الديمقراطي" محوره السياسي.

وتعتبر الحكومة التركية جميع هذه التنظيمات حليفة لـ"حزب العمال الكردستاني"، المصنف إرهابيا في تركيا والتي تحاربه على مدار سنوات طويلة.

المصدر: TRT + وكالات

رفعت سليمان