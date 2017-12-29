آلاف الأردنيين يحتجون على قرار ترامب بشأن القدس

خرج أكثر من ألف مواطن بعد صلاة الجمعة اليوم إلى شوارع العاصمة الأردنية عمّان تعبيرا عن رفضهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وضع القدس.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن المظاهرة نظمت بدعوة من جماعة "الإخوان المسلمين".

وانطلق المحتجون من أمام المسجد الحسيني الكبير رافعين لافتات كتبت عليها عبارات: "التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة" و"القدس لنا" و"أمريكا رأس الإرهاب".

كما هتف المتظاهرون بشعارات: "لا سفارة أمريكية فوق القدس العربية" و"يا سفير الأمريكان اطلع برا من عمّان"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"بالروح والدام نفديك يا أقصى"، و"يا انتفاضة شيلي شيل زاد الحد وطفح الكيل"، حسب الوكالة.

إلى ذلك، شارك مئات الأردنيين اليوم في تجمعات واعتصامات وتظاهرات نظمت في مدن البلقاء وإربد والعقبة والزرقاء والطفيلة، تنديدا بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة الأردنية تشهد منذ نحو ثلاثة أسابيع تظاهرات احتجاجية متفاوتة ضد القرار الأمريكي بشأن القدس.

المصدر: أ ف ب

نادر عبد الرؤوف