RT تكشف خبايا من محاكمة صدام حسين

تعرض قناة RT مقاطع من محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لم تعرض على الهواء، من خلال برنامج قصارى القول الذي يقدمه الزميل سلام مسافر.

وتستضيف الحلقة كلا من سليمان الجبوري محامي الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل في مواجهة المدعي العام العراقي آنذاك منير حداد أثناء محاكمة صدام.

وتحاول RT من خلال الحلقة كشف خبايا ما جرى، علما أن الكثير من مشاهد المحاكمة لم تعرض، فقد كانت تحذف مقاطع من مجريات المحاكمة قبل عرضها على الهواء مباشرة.