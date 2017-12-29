إسبانيا تحقق في وفاة جزائري داخل سجن للمهاجرين

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها فتحت تحقيقا في وفاة جزائري داخل سجن تحتجز فيه سلطات البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا بحرا.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان: "فتح تحقيق لتوضيح ظروف وفاة هذا النزيل الذي يبلغ من العمر 36 عاما ويحمل الجنسية الجزائرية".

وأوضحت الشرطة أن "مسؤولين مكلفين بالمراقبة عثروا على جثة القتيل داخل غرفته"، ولم يستطيعوا إنعاشه.

وبينت الشرطة أن الجثة عثر عليها الجمعة داخل سجن أرخيدونا الحديث والذي كانت وزارة الداخلية قررت استخدامه مركزا للاحتجاز الإداري "المؤقت" قرب ملقة في الأندلس جنوب البلاد.

وأضافت الشرطة أن القضاء الإسباني أمر في الـ20 نوفمبر/تشرين الثاني، بوضعه قيد الحجز حتى الـ18 يناير/كانون الثاني.

وكانت إسبانيا وضعت نحو 500 مهاجر غير شرعي، غالبيتهم من الجزائر، في سجن أرخيدونا، وسط تنديد واسع من قبل منظمات تتولى الدفاع عن حقوق المهاجرين.

وردا على انتقادات وجهتها جماعات حقوقية، قالت السلطات الإسبانية في نوفمبر/تشرين الثاني إن مراكز احتجاز المهاجرين باتت مكتظة، لافتة إلى أن السجن مزود بـ"حمامات وتدفئة وأسرّة وقاعات رياضية".

وقال وزير الداخلية الإسباني، خوان إيغناسيو زويدو: "لا يمكننا قبول بقاء هؤلاء الأشخاص أحرارا بذريعة وصولهم في مراكب".

ووفقا لأحدث حصيلة أعدّتها المنظمة الدولية للهجرة فقد زاد عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا في 2017 ثلاثة أضعاف، وبلغ 21468 شخصا حتى 20 ديسمبر/كانون الأول، ، فيما سجلت 223 حالة وفاة.

المصدر: أ ف ب

رفعت سليمان