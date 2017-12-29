قطر تعزي مصر

أدانت الحكومة القطرية الهجوم، الذي استهدف، اليوم الجمعة، كنيسة مارمينا في مدينة حلوان المصرية.

إقرأ المزيد

وقالت الخارجية القطرية في بيان صدر عنها على خلفية الحادث أن دولة قطر تعرب "عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف كنيسة في حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".

وجددت وزارة الخارجية، في بيانها، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وللشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وأعلنت الداخلية المصرية، في وقت سابق، مقتل 9 أشخاص بهجوم نفذ من قبل "إرهابي" كان يستقل دراجة بخارية وأطلق النار على عناصر الشرطة والزوار خلال محاولته اجتياز الطوق الأمني الخارجي لكنيسة مارمينا، موضحة أنه تم التعامل الفوري معه وألقي القبض عليه عقب إصابته من قبل قوات الأمن.

المصدر: وزارة الخارجية القطرية + الداخلية المصرية

رفعت سليمان