عشرات الجرحى في مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة والقطاع

احتج مئات الفلسطينيين اليوم الجمعة في شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة تعبيرا عن غضبهم إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وضع القدس.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن المحتجين تظاهروا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وعلى طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، ووقعت مواجهات عنيفة بين الطرفين.

ونقلت وكالة "معا" عن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة تأكيده أن 43 فلسطينيا جرحوا بالرصاص الحي والمعدني أطلقته القوات الإسرائيلية، حالة 3 منهم خطيرة، كما أصيب أكثر من 100 آخرين باختناق، وتلقوا إسعافات طبية في المكان.

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وأكدت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي استقدم تعزيزات إلى بلدة بيت حانون عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأطلق قنابل الغاز بشكل كثيف باتجاه الشبان المتظاهرين.

في غضون ذلك، نظمت حركة حماس مسيرة حاشدة بمشاركة نحو 1.5 ألف شخص في مدينة غزة انطلقت من المسجد الرئيسي تعبيرا عن التضامن مع المقدسيين، ورفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها.

RT

جاء ذلك بعد ساعات من تبادل الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" قصفا عبر الحدود.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف