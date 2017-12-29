بوتين يصادق على اتفاقية لتوسيع قاعدة طرطوس في سوريا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على قانون بشأن اتفاق بين روسيا وسوريا حول توسيع قاعدة طرطوس.

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وجاء في نص القانون الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية: "المصادقة على الاتفاقية بين روسيا وسوريا لتوسيع مساحة مركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس.

هذا وكان الرئيس الروسي قد صرح الخميس الماضي، أن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس ستواصلان عملهما بشكل دائم، مشيرا إلى أنهما قلعتان هامتان لحماية المصالح الروسية في سوريا.

وكان مجلس الاتحاد الروسي قد صادق على اتفاقية توسيع نقطة الإسناد البحري الروسية في طرطوس السورية وجعلها قاعدة بحرية روسية على الساحل السوري بعد مصادقة دمشق على الاتفاقية مطلع العام الماضي.

وورد في نص الاتفاقية أنها "تلبي المصالح الروسية وتسهم في تعزيز الحضور العسكري الروسي في المنطقة وضمان أمن الإقليم".

المصدر: نوفوستي

نادر همامي