الرياض ترد على تقارير صحفية تركية حول تدبير السعودية انقلابا في قطر

رفضت السفارة السعودية لدى تركيا، اليوم الجمعة، ما جاء في أحد التقارير الإعلامية التركية من اتهامات للرياض بأنها سعت لتدبير انقلاب في قطر.

وجاء في بيان صحفي للسفارة: "تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا ما نشرته مجلة (جارتشيك حياة) بتاريخ 25 ديسمبر 2017 للكاتب محمد آجت ويحمل عنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر" والذي تضمن ادعاءات باطلة ضد المملكة وتناقلتها وسائل إعلام تركية ومنها صحيفة "يني شفق" و"ديلي صباح".

وأكد البيان: "نؤكد على رفض ما جاء في تلك المادة الصحافية من مزاعم ضد المملكة بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق وأن أعلنت المملكة قطع علاقاتها معها منذ يونيو الماضي، وتشدد على أنها إدعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة".

واستنكرت السفارة "الزج باسم المملكة في مثل هذه الادعاءات"، ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ إجراءات قانونية.

المصدر: الحساب الرسمي للسفارة السعودية لدى تركيا على "تويتر"

أنطون زوييف