بالصور.. الأسد وعائلته يفاجئون جنديا سوريا جريحا في أعياد الميلاد

عاد الرئيس السوري بشار الأسد صحبة أفراد عائلته أحد جرحى الجيش السوري في منزله الكائن بحمص، بمناسبة أعياد الميلاد.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية على تطبيق "تيليغرام"، اليوم الجمعة، صورا للأسد وزوجته وأبنائه في منزل الجريح ميشيل طنوس، الذي أصيب خلال إحدى المعارك إصابة بليغة.

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية

رُبى آغا