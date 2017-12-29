10 قتلى جراء هجوم على كنيسة في حلوان المصرية وتصفية مهاجم

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مقتل 10 أشخاص اليوم الجمعة جراء إحباط اعتداء إرهابي على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب القاهرة.

وجاءت هذه الحصيلة المحدثة على لسان المتحدث باسمها خالد مجاهد الذي أضاف في حديث إلى موقع "اليوم السابع".

وسبق أن أوضح المتحدث، في حديث إلى التلفزيون المصري، أن امرأتين مصابتين نقلتا إلى قسم الرعاية المركزة في مستشفى حلوان العام، بينما وصفت حالة الجرحى الـ3 الآخرين من بسيطة إلى متوسطة.

من جانبها أعلنت الداخلية المصرية في بيان لها أن حصيلة الهجوم هي مقتل 9 أشخاص، بينهم أمين شرطة وثمانية مواطنين، وإصابة أربعة آخرين، بمن فيهم أمين شرطة، مؤكدة إلقاء القبض على المهاجم.

من جانبها، نقلت وسائل الإعلام المصرية عن مصادر أمنية قولها إن الاعتداء نفذ من قبل مهاجمين اثنين على الأقل، وتم تصفية أحدهما وإلقاء القبض على الثاني بعد إصابته أثناء مطاردته.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حالة من الرعب تحيق بالمواطنين أثناء متابعتهم تبادلا لإطلاق النار بين عناصر الأمن والإرهابيين في محيط الكنيسة.

لحظات من الرعب.. أول مشاهد الهجوم على كنيسة #مارمينا في #حلوان والذي أسفر عن مقتل 5 بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين pic.twitter.com/ahqN94vYzU — Amr Elqazaz (@amrsalama) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

بدوره، أفاد موقع "اليوم السابع" بتفكيك عناصر الأمن حزاما ناسفا كان بحوزة الإرهابي الذي تم القضاء عليه.

ونشر نشطاء صورا ومقاطع فيديو من موقع الحادث، وهي تظهر جثة قيل إنها للمهاجم.

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المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف