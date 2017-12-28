 
مباشر

مقتل شرطي ومدني بهجوم شمالي سيناء المصرية

أخبار العالم العربي

مقتل شرطي ومدني بهجوم شمالي سيناء المصرية
AFP
شرطيون مصريون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jonl

قالت مصادر أمنية مصرية إن شرطيا ومدنيا قتلا وأصيب آخرون بجروح، جراء هجوم مسلح استهدف حراسة أحد البنوك في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وذكرت المصادر أن مسلحين أطلقوا صاروخا ثم فتحوا النار على مدرعة للشرطة أثناء حراستهم مصرفا.

وأضافت أن قوات الأمن أطلقت النيران على المهاجمين لكنهم تمكنوا من الفرار من مكان الحادث، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد
عناصر من قوات الأمن المصرية شمال سيناء "داعش" يتبنى هجوم العريش واستهدافه وزيري الدفاع والداخلية المصريين

فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني مصري قوله إن "ثلاثة جنود جرحوا بانفجار عبوة ناسفة في مدرعة للشرطة، ونقل الجنود إلى مستشفى العريش العسكري.

وأشار المصدر إلى وصول قوات كبيرة من الجيش والشرطة، وتم إغلاق المنطقة والشوارع الرئيسية في العريش.

وتشهد سيناء منذ أكثر من أربع سنوات معارك ضارية بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، أدت إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة، ويقول الجيش إنه قتل مئات من "الإرهابيين" هناك في حملات عسكرية برية وجوية.

المصدر: وكالات

قدري يوسف

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة