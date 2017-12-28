مقتل شرطي ومدني بهجوم شمالي سيناء المصرية

قالت مصادر أمنية مصرية إن شرطيا ومدنيا قتلا وأصيب آخرون بجروح، جراء هجوم مسلح استهدف حراسة أحد البنوك في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وذكرت المصادر أن مسلحين أطلقوا صاروخا ثم فتحوا النار على مدرعة للشرطة أثناء حراستهم مصرفا.

وأضافت أن قوات الأمن أطلقت النيران على المهاجمين لكنهم تمكنوا من الفرار من مكان الحادث، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

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فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني مصري قوله إن "ثلاثة جنود جرحوا بانفجار عبوة ناسفة في مدرعة للشرطة، ونقل الجنود إلى مستشفى العريش العسكري.

وأشار المصدر إلى وصول قوات كبيرة من الجيش والشرطة، وتم إغلاق المنطقة والشوارع الرئيسية في العريش.

وتشهد سيناء منذ أكثر من أربع سنوات معارك ضارية بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، أدت إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة، ويقول الجيش إنه قتل مئات من "الإرهابيين" هناك في حملات عسكرية برية وجوية.

المصدر: وكالات

قدري يوسف