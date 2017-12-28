فلسطين تسلم صكوك المعاهدات الدولية

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن الوزارة باشرت بتسليم صكوك الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى "الجهات الوديعة" بعد توقيعها من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكر أن الوثائق تتعلق باتفاقيات نزع التسلح، والسلاح النووي، وأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى استكمال منظومة حقوق الانسان، ومنع الجرائم العابرة للحدود وغيرها.

وأشاد المالكي بدور الخارجية والدبلوماسية الفلسطينية ونوه بالمسؤوليات الضخمة التاريخية التي تقع على عاتقها. وأكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ كل بنود الاتفاقيات التي وقعتها. وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية، والاحتكام إلى مواد الاتفاقيات الدولية.

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وقال الوزير إن دولة فلسطين أنضمت إلى 22 اتفاقية ومنظمة دولية وشدد على أن ذلك يعتبر أداة رئيسية في اعتماد القانون الدولي لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتوصل إلى إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين ضمن حدود عام 1967مع عاصمتها القدس وتنفيذ القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين