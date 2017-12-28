الأمم المتحدة: 60 قتيلا جراء غارات التحالف العربي على اليمن في يوم واحد

أعلنت الأمم المتحدة أن عشرات المدنيين سقطوا خلال الأيام العشرة الأخيرة ضحية غارات جوية في "حرب باطلة وعبثية" في اليمن.

وحمّل منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالمنظمة العالمية جيمي ماك غولدريك في بيان أصدره، اليوم الخميس، جميع أطراف النزاع، بما فيها التحالف العربي بقيادة السعودية، المسؤولية عن الإهمال التام للحياة البشرية "في الحرب الباطلة والعبثية التي لا تؤدي إلا إلى تدمير البلاد ومعاناة المواطنين.

وأكد التقرير الأممي أن 14 شخصا، كلهم من عائلة واحدة، لقوا مصرعهم جراء غارة شنها طيران التحالف العربي على مزرعة في محافظة الحديدة في 26 من الشهر الجاري.

ونقلت الأمم المتحدة عن تقارير أولية إفادتها بأن 54 مدنيا على الأقل، بمن فيهم ثمانية أطفال، راحوا في اليوم نفسه ضحية غارات جوية استهدفت سوقا شعبية في محافظة تعز.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، داعيا أطراف النزاع إلى التوقف عن القتال والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المحتاجين.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف