تونس قد تتخذ إجراءات جديدة على خلفية الأزمة مع "الإماراتية"

قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة، إن المباحثات مع ممثلي شركة الخطوط الإماراتية، ستُستأنف بعد أسبوع، مشيرا إلى أنه في حال عدم تحقيق أي تقدم سيتم اتخاذ إجراءات أخرى.

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وأكد وزير النقل أن اللقاءات التي انتظمت مع ممثل شركة الخطوط الجوية الإماراتية لم تُحقق أي تقدم، موضحا أنه في حال استمرار ذلك ستتخذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التونسية.

وأضاف الوزير أنه مبدئيا لا جديد يُذكر في موضوع حظر تونس لرحلات "الخطوط الإماراتية" نحو كل المطارات التونسية.

وقال رضوان عيارة في تصريح إذاعي، صباح اليوم الخميس، إن الجانب التونسي لم يتلق أي وعد من الإمارات لاستئناف الرحلات.

وكانت السلطات التونسية قد قررت الأحد الماضي، منع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية.

وكتبت وزارة النقل التونسية في موقعها على صفحة "فيسبوك": "قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس إلى حين تمكّن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية".

واتخذت تونس هذا القرار ردا على منع "طيران الإمارات" التونسيات من ركوب طائراتها، باستثناء الحاصلات على إقامة في الإمارات أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات، وهذا يشمل أيضا رحلات العبور.

وقالت الإمارات إن قرارها منع التونسيات من السفر على "الخطوط الإماراتية" هو إجراء مؤقت ولأسباب أمنية.

ويرى المراقبون والمتابعون للعلاقات التونسية الإماراتية في السنوات الأخيرة، أن أسبابا سياسية وراء هذه التطورات ولا علاقة لها بالجانب الأمني، وأن هناك حربا دبلوماسية صامتة منذ العام 2011.

المصدر: وكالات

نادر همامي